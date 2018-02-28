Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)

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Гостиный двор вернули государству без компенсации расходов за разрушение здания.

Памятник истории, за который шла борьба активистов с 2011 года, больше не принадлежит ЧАО "Укрреставрация" - суд расторг договор 28 февраля.

"Недобросовестный арендатор за 4 года довел памятник национального значения полностью к разрушению, нарушая действующее законодательство. Он не совершил элементарной консервации здания. В результате оно находится в ужасном состоянии. И фонд госимущества не подает на возмещение любых материальных убытков. Это возмутительно ", - говорит общественная активистка Елена Терещенко.

По словам народного депутата Игоря Луценко, сумму для консервации - 500 тыс. грн - собрали депутаты Киевсовета еще в 2014 году, но их не допускал арендатор. Представитель ЧАО "Укрреставрация" Дмитрий Ярич говорит, что консервацию собирались начинать, но после решения суда.

Теперь восстанавливать сооружение будет владелец, а значит государство. По словам Игоря Луценко, чтобы восстановить памятник, нужно больше 10 млн долларов.

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"Государство имеет все средства, чтобы взыскать убытки с ЧАО" Укрреставрации ", - объясняет он.

Активисты собираются давить на фонд госимущества, чтобы он таки требовал от бывшего арендатора возмещения убытков. Решение Киевского апелляционного хозяйственного суда ЧАО "Укрреставрация" может обжаловать в кассационном суде.

Гостиный двор на Контрактовой площади продолжает разрушаться. Об этом во время экспертизы здания сообщил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Сооружение без крыши, стены покрыты трещинами, в одном из помещений расположен самодельный спортзал.