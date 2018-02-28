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Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
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среда, 28 февраля 2018 22:44

Гостиный двор вернули государству без компенсации (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)
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Здание разрушается со временем.
Фото: Назарий Мазылюк
Здание разрушается со временем.
Здание разрушается со временем.
Здание разрушается со временем.
Здание разрушается со временем.

Гостиный двор вернули государству без компенсации расходов за разрушение здания.

Памятник истории, за который шла борьба активистов с 2011 года, больше не принадлежит ЧАО "Укрреставрация" - суд расторг договор 28 февраля.

"Недобросовестный арендатор за 4 года довел памятник национального значения полностью к разрушению, нарушая действующее законодательство. Он не совершил элементарной консервации здания. В результате оно находится в ужасном состоянии. И фонд госимущества не подает на возмещение любых материальных убытков. Это возмутительно ", - говорит общественная активистка Елена Терещенко.

По словам народного депутата Игоря Луценко, сумму для консервации - 500 тыс. грн - собрали депутаты Киевсовета еще в 2014 году, но их не допускал арендатор. Представитель ЧАО "Укрреставрация" Дмитрий Ярич говорит, что консервацию собирались начинать, но после решения суда.

Теперь восстанавливать сооружение будет владелец, а значит государство. По словам Игоря Луценко, чтобы восстановить памятник, нужно больше 10 млн долларов.

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"Государство имеет все средства, чтобы взыскать убытки с ЧАО" Укрреставрации ", - объясняет он.

Активисты собираются давить на фонд госимущества, чтобы он таки требовал от бывшего арендатора возмещения убытков. Решение Киевского апелляционного хозяйственного суда ЧАО "Укрреставрация" может обжаловать в кассационном суде.

Гостиный двор на Контрактовой площади продолжает разрушаться. Об этом во время экспертизы здания сообщил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Сооружение без крыши, стены покрыты трещинами, в одном из помещений расположен самодельный спортзал.

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