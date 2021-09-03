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пятница, 03 сентября 2021 22:54

Горит костел Святого Николая в центре Киева

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Горит костел Святого Николая в центре Киева
Пожар в костеле святого Николая. Фото: 24 канал

В Киеве горит костел Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента, сообщают в ГСЧС.

Очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - заявил он в Telegram-канале.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Это означает, что речь идет о большой площади, рядом с которой нет источников воды.

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В США лесной пожар Калдор пытаются обуздать более 4,4 тыс. пожарных. В результате сгорело более 80 тыс. га земли.

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