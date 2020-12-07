Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веточек

На Софийской площади завершили собирать главную елку страны Фото: скриншот с видео

На Софийской площади в Киеве завершили монтаж веточек главной елки страны.

Работники, которые устанавливают елку, говорят, что все идет по плану. Кроме того, что им холодно, говорится в сюжете "ТСН".

"Уже вставили 500 тыс. веток. Вышла она, как и планировалось, 31 м высотой и 97 т весом. Собирали ее исключительно мужчины", - рассказала корреспондент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой

Работники добавили, что уже закончили монтировать зелень и будут вешать гирлянду, но зажигать пока не планируют.

"К украшению игрушками присоединятся и женщины. Я только, как разматывали, увидела цвет гирлянды. Их 2. Белый холодный и зеленый. Закончить украшать должны 15 декабря, а зажгут 19", - добавила корреспондент.

В этом году верхушку елки будет украшать шляпа волшебника вместо традиционной звезды. Но верхушка понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы.