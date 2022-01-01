"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео

В Киеве состоялось факельное шествие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры. Подобные марши в Украине проходят ежегодно 1 января.

Сотни людей прошли от памятника Тарасу Шевченко к майдану Независимости. Несли плакаты с фотографиями Бандеры и его цитатами. Скандировали лозунги: "Слава Украине - Героям Слава!" и другие, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Почитают борца за независимость Украины и в других городах государства.

"Сегодня день рождения у Степана Бандеры. Того, кто даже после смерти продолжает вызывать истерику у российских оккупантов", - написал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко.

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О Степане Андреевиче сочинена популярная среди украинцев песня "Батько наш – Бандера, Украина – мать!". В прошлом году киевские школьники исполнили ее на камеру и тем самым запустили флешмоб в соцсетях – песню о Проводнике пели известные украинцы, нардепы, студенты. А музыкальный исполнитель Thekomakoma выпустил электронный трек по ее мотивам.

Проводник ОУН (б) Степан Бандера родился 1 января 1909 года в семье греко-католического священника в деревне Старый Угринов, которае в то время входила в Австро-Венгерскую империю, а ныне находится на территории Ивано-Франковской области. Учился в гимназии и Агрономическом отделе Высокой политехнической школы во Львове. В Организации украинских националистов Степан Андреевич был с 1929 года. Через четыре года на западно-украинских землях его назначили краевым проводником ОУН. "Сегодня антибольшевистская освободительная борьба в Украине возглавляется ОУН. Понятия "украинский националист", "националистическое движение" отличаются от аналогичных терминов, используемых на Западе. Украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом. Украинский национализм борется против тоталитаризма, расизма, диктатуры и насилия любого пошиба", - говорил Бандера в декабре 1954 года в интервью радиостанции немецкого города Кельн. В 1936 году Бандера получил пожизненный срок в Польше, но был освобожден в 1939-м, после захвата польской территории Германией. В это время в ОУН произошел раскол и Степан Андреевич организовал Организацию украинских националистов революционную, которая и получила сокращенное название ОУН(б). 30 июня 1941 года Бандера провозгласил восстановление украинского государства во Львове. За это был арестован немцами и сослан в концлагерь. После освобождения в 1944 году - вернулся к деятельности в ОУН. Был убит советским агентом Богданом Сташинским в Мюнхене 15 октября 1959 года.