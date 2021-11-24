Геноцид, план Гейтса, нет Covid-паспортам - антивакцинаторы снова митингуют

Сегодня возле Верховной Рады во второй раз с начала месяца собрались противники вакцинации. Считают ее принудительной и называют геноцидом.

На акцию сошлись около 100 человек. В руках держат плакаты типа "Стоп геноцид", "Скажи нет Covid-паспортам". Некоторые пришли с баннерами в поддержку лидера антивакцинального движения Остапа Стахива. Требуют для него свободы,сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Лилия МЫЦКО

"Нас лишают права выбора. Мы пришли требовать того, на что мы имеем право. Человека нельзя заставлять что-либо делать против собственной воли. Мы не против вакцинации, а за человеческую свободу", - заявила одна из митингующих Наталья.

Некоторые убеждены, что пандемия коронавируса и вакцинальная компания - это план Билла Гейтса по сокращению населения земли.

"Гейтс говорил в своей речи, что население нужно сократить. Это глобальная политика. По всему миру действуют по одному плану", - сказала одна из участниц митинга.

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Первый раз противники вакцинации собирались в Киеве 4 ноября. Часть из них были убеждены, что через укол людей пытаются чипировать и таким образом установить над ними контроль. Другие же заявляли, что вышли бороться только за свои права и выступают исключительно против, по их мнению, принудительной вакцинации. И не имеют ничего против людей сделавших прививку.

28 октября в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что против Украины ведется информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения. Анализ соцсетей показал, что сообщения о якобы негативных последствиях прививки – распространяются Telegram-каналами, которые курируются Россией или имеют к ней отношение, заявили в СНБО. 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины вручили подозрение лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, заявили в СБУ. 18 ноября, во Львове Стахиву избрали меру пресечения – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залога в размере 998,8 тыс. грн.