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вторник, 16 февраля 2021 09:48

Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест

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Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест
В Киеве работает 71 пункт для бесплатного тестирования на Covid. Фото: pixabay.com

В Киеве по направлению врача бесплатно пройти тестирование на Covid-19 можно в 71 пункте, созданном в амбулаторных коммунальных учреждениях столицы.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"Пункты для забора анализов организованы на базе 42 амбулаторных коммунальных медицинских учреждений. Это 28 центров первичной медико-санитарной помощи, 13 консультативно-диагностических центров и КНП "Киевская студенческая поликлиника". Всего 71 пункт расположен по 65 адресам", - отметила Гинзбург.

С электронной картой пунктов можно ознакомиться по ссылке.

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Забор биоматериала для Covid-теста определенным категориям населения проводится дома.

"Бригады выезжают к детям в возрасте до 10 лет. Людям, которым более 65, к лицам с инвалидностью 1-й и 2-й группы. Киевлянам, которые по объективным причинам не могут передвигаться самостоятельно. Такой выезд осуществляется специально созданными мобильными бригадами на безвозмездной основе по условии направления от врача, с которым подписана декларация", - добавила Гинзбург.

За последние сутки в Украине обнаружили 3143 новых больных коронавирусом. Это более чем на 800 больше, чем за прошлые сутки. Из них детей - 160, медработников - 47. По состоянию на утро 16 февраля имеем 1 276 618 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
16
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