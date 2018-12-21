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пятница, 21 декабря 2018 09:42

Где лучше не ехать - Киев парализовали пробки

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Где лучше не ехать - Киев парализовали пробки
21 декабря Киев остановился в пробках. ФОТО: Facebook

Утром 21 декабря Киев застыл в пробках.

Медленнее всего едут в центре города и на мостах, говорится в сервисе Google Maps.

В частности, большие пробки на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Николая Бажана, Голосеевском и Броварском, на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов. Движение затруднено на улицах Набережной, Сечевых Стрельцов, Жилянской, Вадима Гетьмана, Михаила Бойчука, Васильковской, Евгения Сверстюка.

Также проезд затруднен на Кольцевой дороге, на Набережном и Харьковском шоссе, на мосту Патона, Северном и Южном мостах.

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Вблизи села Плюты Киевской области перевернулся маршрутный автобус Mercedes-Benz с 30 пассажирами в салоне. Авария произошла из-за гололеда: водитель не справился с управлением. 8 пассажиров травмированы. Их доставили в больницу.

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Дата
21
декабря

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