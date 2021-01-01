Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице

В общем в столице зафиксировали 1 935 летальных случаев от вируса. Фото: pixabay.com

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 885 больных коронавирусом, умерли от Covid-19 16 пациентов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности заболевания обнаружили у 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 334 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет.

Заболели 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 508 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229 и Днепровском - 195, Оболонском - 69.

В общем в столице зафиксировали 1 935 летальных случаев от вируса, заразились 112 356 киевлян.

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Самая сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской, Киевской, Полтавской и Одесской областях.