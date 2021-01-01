Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 243
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2583
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 666
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1026
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1413
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2169
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1062
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
5
3
5
4
10
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
На Шулявском мосту появились новые столбы
На Шулявском мосту появились новые столбы
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Над памятником воинам АТО поиздевались вандалы
Кличко презентовал новую спецтехнику Киевавтодора
Кличко презентовал новую спецтехнику Киевавтодора
Видео
Все видео
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 243
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 918
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1026
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 648
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 15:23

Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице

  Комментировать
Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице
В общем в столице зафиксировали 1 935 летальных случаев от вируса. Фото: pixabay.com

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 885 больных коронавирусом, умерли от Covid-19 16 пациентов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности заболевания обнаружили у 506 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 334 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет.

Заболели 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 508 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229 и Днепровском - 195, Оболонском - 69.

В общем в столице зафиксировали 1 935 летальных случаев от вируса, заразились 112 356 киевлян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19

Самая сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской, Киевской, Полтавской и Одесской областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где больше всего инфицированных коронавирусом в столице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Ввели новую валюту

В Галичине начала выходить украинская газета

Освободили женщину, пытавшуюся убить президента США

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

От плана ядерной атаки отказались

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 13546
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 12123
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 9010
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 7308
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 6183
Новости Киева
На заказ под елку: Микитась передал через адвоката последнее слово
На заказ под елку: Микитась передал через адвоката последнее слово Просмотров: 1359
Микитася взяли под стражу без права на залог
Микитася взяли под стражу без права на залог Просмотров: 1026
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 3060
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
 Просмотров: 828
Женщине на порог квартиры подбросили младенца
Женщине на порог квартиры подбросили младенца Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
4
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 6502
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть