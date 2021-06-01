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вторник, 01 июня 2021 08:16

Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
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Аэропорт "Борисполь" показал фотографам различные самолеты
Фото: dumskaya.net
Аэропорт "Борисполь" показал фотографам различные самолеты
Аэропорт "Борисполь" показал фотографам различные самолеты
Аэропорт "Борисполь" показал фотографам различные самолеты
Аэропорт "Борисполь" показал фотографам различные самолеты

Аэропорт "Борисполь" устроил официальный споттерский день, чем порадовал любителей авиационной фотографии.

На мероприятие подали более 300 заявок, однако в целях безопасности позволили принять только 30, передает dumskaya.net.

Фотографы снимали несколько точек. Изюминкой стала посадка турецкого "Дримлайнера" и новинка американского авиапрома - Boeing 787-9.

Также удалось сфотографировать на взлете редкий "Эйрбас" президента Словацкой Республики с премьер-министром на борту. Прибыл в Украину с официальным визитом. Служба безопасности аэропорта запретила съемку борта на стоянке, но когда самолет оказался в воздухе, такое ограничение автоматически снимается.

Еще одним интересным сюрпризом стали тренировочные полеты 15 бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины, которая тоже базируется в Борисполе. Курсанты Харьковского университета практиковались в управлении транспортным Ан-26 и вертолетами Ми-8МСБ.

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Официальный споттинг в украинских аэропортах - явление редкое. Подобные мероприятия устраивали всего три воздушные гавани страны, в их число, кроме Борисполя, входит столичный аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны) и львовский имени Даниила Галицкого.

В международном аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу. В этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта. Проект выполнили в прошлом году на заказ аэропорта.

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Дата
01
июня

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