Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта

Фото: dumskaya.net

Аэропорт "Борисполь" устроил официальный споттерский день, чем порадовал любителей авиационной фотографии.

На мероприятие подали более 300 заявок, однако в целях безопасности позволили принять только 30, передает dumskaya.net.

Фотографы снимали несколько точек. Изюминкой стала посадка турецкого "Дримлайнера" и новинка американского авиапрома - Boeing 787-9.

Также удалось сфотографировать на взлете редкий "Эйрбас" президента Словацкой Республики с премьер-министром на борту. Прибыл в Украину с официальным визитом. Служба безопасности аэропорта запретила съемку борта на стоянке, но когда самолет оказался в воздухе, такое ограничение автоматически снимается.

Еще одним интересным сюрпризом стали тренировочные полеты 15 бригады транспортной авиации Воздушных сил Украины, которая тоже базируется в Борисполе. Курсанты Харьковского университета практиковались в управлении транспортным Ан-26 и вертолетами Ми-8МСБ.

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Официальный споттинг в украинских аэропортах - явление редкое. Подобные мероприятия устраивали всего три воздушные гавани страны, в их число, кроме Борисполя, входит столичный аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны) и львовский имени Даниила Галицкого.

В международном аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу. В этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта. Проект выполнили в прошлом году на заказ аэропорта.