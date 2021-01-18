Фото дороги в Пущу-Водицу облетели сеть: впечатляющие виды

В Киеве, как и по всей Украине, намело сугробы. Пользователи соцсети делятся кадрами атмосферной столицы. Так, в сети распространили фото заснеженного леса и трамвайного пути в Пущу-Водицу.

Фотографии обнародовал Ирина Славич в Facebook-сообществе National Geographic Ukraine.

Фото: Ирина Славич

"Я считаю, что это шикарный киевский туристический маршрут в 1 час, и в разное время года он замечательный", - написала она.

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Первый снег в Киеве в этом году выпал 17 ноября. Преимущественно во всех районах города он был мокрый. Жители столицы также делились в сети атмосферными фото заснеженного города.