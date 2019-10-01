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вторник, 01 октября 2019 20:01

Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента

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Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
Под ОП собирается митинг. Фото: Facebook

Члены "Свободы" и "Национального корпуса" собирают на массовую акцию под Офисом президента.

Выступают против соглашения с "формулой Штайнмайера". Ее называют капитуляционной, пишут на Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ

"По данным СМИ, украинская сторона подписала капитуляционную "формулу Штайнмайера" на сегодняшнем заседании ТКГ в Минске. Мы требуем объяснений от президента Зеленского - что и на каких условиях было подписано от имени Украины. Ветераны войны и патриоты никогда не согласятся на капитуляцию! Присоединяйся к нас в 20.00 на Банковой у Офиса президента Украины! ", - говорится в сообщении националистов.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

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