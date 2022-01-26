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среда, 26 января 2022 12:14

ФЛП опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
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Под Верховной Радой второй день подряд митингуют ФЛП. Сегодня их собралось гораздо меньше, чем вчера. Люди стоят с белыми флагами, на которых написано название бизнес-сообщества SaveФОП.

Заметно меньше сегодня под парламентом и силовиков. Митингующие ведут себя спокойно. Призывов идти на штурм Верховной Рады, которые звучали вчера – сегодня нет. Также нет стычек с полицией, как было вчера, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

ФОПы снова вышли на протест под Верховную Раду
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
ФОПы снова вышли на протест под Верховную Раду
ФОПы снова вышли на протест под Верховную Раду
ФОПы снова вышли на протест под Верховную Раду
ФОПы снова вышли на протест под Верховную Раду

Предприниматели требуют принять законопроекты №5866 и 5866-1, предусматривающие защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Зеленский покрывает Даниила Гетманцева (председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является инициатором закона об обязательном установлении кассовых аппаратов. – Gazeta.ua) и весь тот беспредел, который сейчас творится в законодательстве Украины. В 1933 году украинцев уничтожали. Сейчас все происходит схожим образом, но именуется реформами. Мы дожили до того, что люди концы с концами не могут свести", - говорят митингующие.

Люди обещают продолжать митинговать до тех пор, пока их требования не услышат власти.

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ФОПы требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов в их деятельности. Уверяют, что фискализация станет ударом по их делам и доходам на фоне карантина и предыдущих локдаунов.

"Страшные расходы приносит кассовый аппарат. Мы станем неконкурентными, потому что потребители не смогут платить дополнительно по 100 грн за услуги", - заявляли на митингах в декабре предприниматели.

Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов вступил в силу с 1 января. Терминалы должны установить все предприниматели, получающие от клиентов наличные. В частности, парикмахеры, таксисты, экскурсоводы. Должны выдавать клиенту чек, согласно закону. За нарушение требования предусмотрены штрафы.

Инициатором закона является председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он заявил, что митинг ничего не даст, ведь 300 тыс. предпринимателей уже установили аппараты. Это большинство, сказал Гетманцев.

Законопроекты №5866 и 5866-1 были зарегистрированы на сайте ВРУ группами нардепов из разных фракций 26 августа и 10 сентября прошлого года соответственно. В них предлагается восстановить право физлиц 1-4 групп, не применять кассовые аппараты. Однако это ограничение касается только товаров и услуг, стоимость которых не превышает одной минимальной зарплаты. Законопроекты до сих пор не были вынесены на рассмотрение парламента.

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