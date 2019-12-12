Фигурант дела об убийстве Шеремета дал комментарий

Сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко, которому инкриминируют организацию убийства журналиста Павла Шеремета, называет подозрение бредом.

Об этом он сказал СМИ во время задержания в четверг.

Андрей Антоненко известен, как музыкант Riffmaster.

"Подозрение не сколько не обосновано", - сказал он.

Антоненко заявил, что волонтер Юлия Кузьменко, которая тоже фигурирует в деле, "его подруга".

"Просто бред предъявляют людям, которые совсем к этому не имеют никакого значения.

Адвокаты прибыли. Жду сейчас, начнется, я так понимаю, обыски. А дальше я не знаю", - сказал он.

Антоненко заявил, что "подозревается в организации".

"Так, как и госпожа Юлия Кузьменко, почтенный врач. Третье лицо я совсем не знаю", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врача Юлию Кузьменко задержали по подозрению в убийстве Шеремета

С согласия Генпрокуратуры 12 декабря следователи задержали и объявляют подозрение фигурантам дела об убийстве Павле Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков