Фигурант дела об убийстве Шеремета дал комментарий

Сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко, которому инкриминируют организацию убийства журналиста Павла Шеремета, называет подозрение бредом.
Об этом он сказал СМИ во время задержания в четверг.
"Подозрение не сколько не обосновано", - сказал он.
Антоненко заявил, что волонтер Юлия Кузьменко, которая тоже фигурирует в деле, "его подруга".
"Просто бред предъявляют людям, которые совсем к этому не имеют никакого значения.
Адвокаты прибыли. Жду сейчас, начнется, я так понимаю, обыски. А дальше я не знаю", - сказал он.
Антоненко заявил, что "подозревается в организации".
"Так, как и госпожа Юлия Кузьменко, почтенный врач. Третье лицо я совсем не знаю", - заявил он.
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С согласия Генпрокуратуры 12 декабря следователи задержали и объявляют подозрение фигурантам дела об убийстве Павле Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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