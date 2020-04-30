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четверг, 30 апреля 2020 11:24

Фестиваль Atlas Weekend отменили: что делать с приобретенными билетами

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Фестиваль Atlas Weekend отменили: что делать с приобретенными билетами
Atlas Weekend перенесли на 2021 год. Фото: facebook/atlasweekend

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 6-11 июля 2021 из-за пандемии коронавируса.

"Мы не можем подвергать опасности наших гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом. Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, будут действительными в следующем году. Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии в 2021-м, вернут деньги", - сообщили организаторы конкурса в Facebook.

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Продолжаются переговоры со всеми артистами, чтобы сохранить заявленный список исполнителей, в том числе с Twenty One Pilots, A $ AP ROCKY, Placebo, Alt-J, Guano Apes, Alice Merton и Alyona Alyona. Кроме того, организаторы обещают еще многих новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем года.

С 19 сентября по 4 октября в Мюнхене должен был проходитьсамый большой в мире пивной фестиваль Oktoberfest-2020. Его решили отменить из-за пандемии коронавируса.

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