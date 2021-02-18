Евробляхеры окружили здание Верховной Рады

В четверг утром, 18 февраля, под зданием Верховной Рады в Киеве начался митинг евробляхеров.

Собрались представители "Автоевросилы", пишет УНИАН.

Фото: Мария Лисенко, УНИАН

К зданию парламента стянули большое количество правоохранителей. Присутствует и полиция диалога.

Этот день для митинга владельцы автомобилей на еврономерах выбрали неслучайно. Сегодня запланировано голосование нардепами законопроекта 3704 об упрощенном растаможивании автомобилей.

Закон позволит единоразово растаможить автомобиль за €1 тыс. Речь идет о транспорте, купленном до 1 января 2021 года.

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На Минском массиве в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля на иностранных номерах. Евробляха врезалась в отбойник и повисла на нем.