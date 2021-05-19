Это политическая зачистка поля и борьба за коррупционные потоки – политолог об обысках в доме Кличко

"Президентская избирательная кампания - первая причина давления на мэра Киева, считает политолог Николай Давидюк. Фото: Telegram Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко потенциально может быть угрозой для президента Владимира Зеленского на следующих выборах. Поэтому на него начали давить через обыски и проверки. Такой способ устранять конкурентов в украинской политике не новый, рассказывает Gazeta.ua политолог Николай Давидюк.

"Президентская избирательная кампания – первая причина давления. Они видят в Кличко потенциального конкурента. Второе – реальная коррупция в департаментах. Они занимаются тем, что зарабатывают деньги. Третья причина – перераспределение потоков. Кличко обещал для Офиса президента ряд приятных бонусов. Сейчас они пытаются это забрать. Идет борьба, кто больше заработает на строительстве, на вывозе мусора, любом кэше. Две групировки ведут между собой борьбу, кто из них будет сейчас доить город", – говорит Давидюк.

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Президентские амбиции Кличко – это тоже одна из целей давления, отмечает политолог.

"У Кличко высокое доверие и он такой же как Зеленский – человек из шоу-бизнеса, в этом случае спорта, который пришел в политику. Кличко – трижды мэр столицы. Те бюджеты, которые он может накопить сейчас, будет давать возможность вести компанию очень легко. Они заходят в похоже электоральное поле. Кличко потенциально может быть угрозой, хотя пока опасности нет. Это политическая зачистка поля. Как в свое время было с Порошенко и Садовым. Организованный Порошенко мусорный скандал выбил Садового. Он сделал это мастерски и быстро. Эти сейчас по своему пытаются", – говорит Давидюк.

18 мая прошли обыски в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет мэр города Виталий Кличко. Силовики и следователи СБУ появились там, когда мэр был на пробежке. В СМИ начала появляться информация, что с обысками пришли именно к нему. СБУ эту информацию опровергла, отметив, что обыски проводили "в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктах". Цель этих обысков – разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ более чем 100 млн грн. По адресу, где "работали" соседи Кличко, изъяли, в частности, документацию и технику, подтверждающие противоправную деятельность. В СБУ также заявили, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры Кличко и в дверь его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах следствия. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранителей и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично.