Если Киев попадет в красную зону - в общественный транспорт будут пускать по спецпропускам

Справка о вакцинации не будет служить спецпропуском. Фото: Reuters

Если Киев попадет в красную зону карантина, наземный транспорт и метро будут доступны только людям со спецпропусками.

Европейская Бизнес Ассоциация сообщила об этом по результатам встречи с первым заместителем председателя КГГА Алексеем Кулебой.

Пока ограничивать общественный транспорт в Киеве не планируют, сказал чиновник. Сейчас нет оснований относить столицу к красной зоне.

Но в случае ухудшение ситуации общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Сертификат о вакцинации от Covid-19 не будет считаться пропуском.

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"На вопрос, может ли быть сертификат о вакцинации пропуском в общественный транспорт, первый заместитель подчеркнул, что нет. Пропуском смогут быть исключительно документы, которые руководители предприятий критической инфраструктуры смогут заказать через онлайн-портал для ключевых работников, которым в период локдауна необходимо будет выходить на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - говорится в сообщении.

Сейчас вопрос локдауна в столице не рассматривается, но город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки на пользование транспортом от предприятий и ФЛП. Ежедневно в Киеве фиксируют увеличение количества инфицированных Covid-19.