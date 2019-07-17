Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

На "Теремках" отменили жетоны. Фото: https://www.ukrinform.ua

На еще одной станции киевского метро прекратили принимать жетоны как средство оплаты проезда. С 17 июля в вестибюле станции "Теремки" (выход к ТРЦ "Магеллан") больше нельзя воспользоваться жетонами.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Теперь здесь будут действовать только: бесконтактные карты метро, электронный билет, "Карточка киевлянина", бесконтактные банковские карты и смартфоны с поддержкой бесконтактной оплаты.

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Киевское метро полностью откажется от жетонов 31 октября.

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров. Проект Free to create (Свободные творить) заработает в октябре и продлится около месяца.