Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 387
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 756
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 603
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3105
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1440
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
7
14
3
4
2
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
В ДТП под Киевом погибла семья
В ДТП под Киевом погибла семья
В фонтаны на Майдане вылили зеленую краску
В фонтаны на Майдане вылили зеленую краску
Видео
Все видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-"беркутовца" выпустили на свободу
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1737
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1773
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 16:13

Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

  Комментировать
Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов
На "Теремках" отменили жетоны. Фото: https://www.ukrinform.ua

На еще одной станции киевского метро прекратили принимать жетоны как средство оплаты проезда. С 17 июля в вестибюле станции "Теремки" (выход к ТРЦ "Магеллан") больше нельзя воспользоваться жетонами.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Теперь здесь будут действовать только: бесконтактные карты метро, электронный билет, "Карточка киевлянина", бесконтактные банковские карты и смартфоны с поддержкой бесконтактной оплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке

Киевское метро полностью откажется от жетонов 31 октября.

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров. Проект Free to create (Свободные творить) заработает в октябре и продлится около месяца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Умер последний казацкий атаман

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Открыли католический университет

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 27243
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 25239
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 24662
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 22302
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 19676
Новости Киева
Киевляне должны получать муниципальную пенсию - Омельченко
Киевляне должны получать муниципальную пенсию - Омельченко Просмотров: 279
Глава комиссии Киевсовета заметно изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле
Глава комиссии Киевсовета заметно изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле Просмотров: 162
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый Просмотров: 1134
Нардепа обокрали на вокзале
Нардепа обокрали на вокзале Просмотров: 234
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
7
 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
1
"После выборов президента в стране царит безвластие" - Жадан
Голосов: 5347
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua