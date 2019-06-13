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четверг, 13 июня 2019 09:53

Еще на одном мосту Киева ограничат движение транспорта

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Еще на одном мосту Киева ограничат движение транспорта
Униан Южный мост Киева: на месяц ограничат движение транспорта

Сегодня, 13 июня, частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в Киеве.

Будут проводить ремонтные работы.

"Ограничение будет действовать с 14:00 до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении от проспекта Николая Бажана до Надднепрянского шоссе. Просим прощения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор".

Ремонт Южного моста продолжается с 2016-го. Конструкция Южного мостового перехода предусматривает 46 деформационных швов, которые уже исчерпали свой ресурс и требуют капитального ремонта.

В первый год работ автодоровцам удалось заменить 6 швов, в 2017-м - 7 швов, в 2018 году - 8 швов. В планах на 2019-й - еще 8 швов. Ремонт идет с использованием самых передовых немецких технологий.

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Для завершения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр и Десенку в столице нужно еще более 6 млрд грн. Длина мостового перехода от улицы Межигорской до бульвара Перова - более 10 км.

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Дата
13
июня

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