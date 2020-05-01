Экстремальные развлечения: киевлянка сломала фонтан

В Киевской области женщина с ребенком на плечах сломала фонтан. Фото: Киев Оперативный

В Киевской области женщина с ребенком на плечах сломала фонтан.

Женщина вылезла на фонтан вместе с ребенком, конструкция не выдержала и упала, этот момент зафиксировала камера наблюдения, передает "Киев Оперативный".

Происшествие произошло в городе Боярка Киевской области.

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На кадрах видно, как женщина сначала делает круг вокруг конструкции с ребенком, который сидит у нее на плечах, но потом решает, очевидно, сфотографироваться на ее верхушке. Поэтому она не снимая ребенка, начинает ловкими движениями карабкаться на вершину и уже становится заметно, что фонтан качается под ними, но женщину это не остановило.

В одном из центральных скверов Киева на Контрактовой площади неизвестные разрисовали украшение парка - фонтан.