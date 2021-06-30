Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов

 
Ексклюзивы
1/5
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 81
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 162
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 927
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 405
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1098
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 819
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 585
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 882
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 729
Фото
Все фото
6
5
3
12
21
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные &quot;процедуры&quot;: фото
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные "процедуры": фото
&quot;Мы прошли в 1/4 финала&quot; - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Матери развращали дочерей и снимали порно
Матери развращали дочерей и снимали порно
Страна не спала: фанаты поставили на уши Киев после матча Украина-Швеция
Страна не спала: фанаты поставили на уши Киев после матча Украина-Швеция
Слонов и крокодилов &quot;поселили&quot; в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Видео
Все видео
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 117
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 729
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2115
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 756
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 981
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 17:37

Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов

  Комментировать
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный ученик в Украине в этом году сдал три предмета ВНО на 200 баллов. За это в течение года получать 10 тыс. грн. Фото: скриншот с видео

Выпускник Киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский единственный в Украине сдал три предмета ВНО на 200 баллов в этом году.

За это он будет получать президентскую стипендию в 10 тыс. грн, говорится в сюжете ТСН.

Парень набрал максимальный бал по математике, химии и биологии. За ВНО по украинскому языку и литературе получил 196 баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн

Президентскую стипендию будут выплачивать ежемесячно в течение года после зачисления в украинский вуз. На что будет тратить ее, выпускник точно не знает.

"Возможно, буду откладывать на дальнейшее обучение. Может, потрачу на второе высшее образование", - сказал Кинзерский.

Поступать абитуриент планирует в Институт высоких технологий Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля 2021 года. Результаты дополнительной сессии должны объявить до 23 июля 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 8928
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5823
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 4797
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 4311
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 3285
Новости Киева
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные "процедуры": фото
Раскаленным дорогам Киева устраивают водные "процедуры": фото
6
 Просмотров: 225
В столице разоблачили боевика ЛНР
В столице разоблачили боевика ЛНР Просмотров: 261
Адская температура наделала беды в Днепре
Адская температура наделала беды в Днепре Просмотров: 342
Мужчина поиздевался над медиком "скорой"
Мужчина поиздевался над медиком "скорой" Просмотров: 342
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
5
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
32
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
13
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
"Действия Зеленского - предательство государственных интересов Украины". Акция протеста прошла под окнами президента
Голосов: 6832
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть