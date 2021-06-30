Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов

Единственный ученик в Украине в этом году сдал три предмета ВНО на 200 баллов. За это в течение года получать 10 тыс. грн. Фото: скриншот с видео

Выпускник Киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский единственный в Украине сдал три предмета ВНО на 200 баллов в этом году.

За это он будет получать президентскую стипендию в 10 тыс. грн, говорится в сюжете ТСН.

Парень набрал максимальный бал по математике, химии и биологии. За ВНО по украинскому языку и литературе получил 196 баллов.

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Президентскую стипендию будут выплачивать ежемесячно в течение года после зачисления в украинский вуз. На что будет тратить ее, выпускник точно не знает.

"Возможно, буду откладывать на дальнейшее обучение. Может, потрачу на второе высшее образование", - сказал Кинзерский.

Поступать абитуриент планирует в Институт высоких технологий Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля 2021 года. Результаты дополнительной сессии должны объявить до 23 июля 2021 года.