Джаред Лето спел для пешеходов на столичном мосту

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В Киеве с гастролями находится американский актер и музыкант Джаред Лето. Он стал хедлайнером фестиваля UPark.

После концерта музыкант решил прогуляться по ночному Киеву, устроив импровизированный концерт вместе с фанатами.

"Не могу вам передать своего восторга. Я здесь вечером гуляю со Станиславом Ясинским и случайно встречаем на пешеходном мосту с гитарой моего любимого голливудского актера из фильма "Мистер Никто" Джаред Лето. Джаред забрал инструмент в уличного музыканта и спел несколько своих песен", - написала в Facebook Юлия Чаюн.

Видео как Джаред гуляет столицей Украины, сразу же начали появляться в соцсетях. Солист группы 30 Seconds to Mars одолжил в украинца гитару, напевая хиты и фотографируясь на берегу Днепра.

"Мы будем скучать по Украине. В восторге от вашей страсти, вашей пищи, а от ваших мостов. И мы любим вас, украинцы", - написал он на странице в Instagram.

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Лидер американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадовал поклонников снимком из Киева. Коллектив давал концерт 17 июля. Актер позируя на фоне колеса обозрения в центре украинской столицы, написал: "Где этот веганский борщ?".