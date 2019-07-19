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пятница, 19 июля 2019 11:34

Джаред Лето спел для пешеходов на столичном мосту

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Джаред Лето спел для пешеходов на столичном мосту
Фото: fakty.ua

В Киеве с гастролями находится американский актер и музыкант Джаред Лето. Он стал хедлайнером фестиваля UPark.

После концерта музыкант решил прогуляться по ночному Киеву, устроив импровизированный концерт вместе с фанатами.

"Не могу вам передать своего восторга. Я здесь вечером гуляю со Станиславом Ясинским и случайно встречаем на пешеходном мосту с гитарой моего любимого голливудского актера из фильма "Мистер Никто" Джаред Лето. Джаред забрал инструмент в уличного музыканта и спел несколько своих песен", - написала в Facebook Юлия Чаюн.

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📽 Jared singing in Kiev, Ukraine [18.07.2019] Via @olga_omh #JaredLeto #30SecondsToMars #30STM

Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily)

Видео как Джаред гуляет столицей Украины, сразу же начали появляться в соцсетях. Солист группы 30 Seconds to Mars одолжил в украинца гитару, напевая хиты и фотографируясь на берегу Днепра.

"Мы будем скучать по Украине. В восторге от вашей страсти, вашей пищи, а от ваших мостов. И мы любим вас, украинцы", - написал он на странице в Instagram.

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📽 Jared in Kiev, Ukraine [18.07.2019] Via @vladim1r_go #JaredLeto #30SecondsToMars #30STM

Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily)

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📽 Jared On IG Stories [18.07.2019] #JaredLeto #30SecondsToMars

Публикация от ᴊᴀʀᴇᴅ ʟᴇᴛᴏ (@jaredleto.daily)

Лидер американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето порадовал поклонников снимком из Киева. Коллектив давал концерт 17 июля. Актер позируя на фоне колеса обозрения в центре украинской столицы, написал: "Где этот веганский борщ?".

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