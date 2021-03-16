Движение проспектом Бандеры ограничили до конца лета

С 7:00 16 марта в 31 августа на просп. Степана Бандеры в Киеве частично ограничили движение.

Начинается новый этап капитального ремонта, сообщил Киевавтодор.

Автор: Киевавтодор Просп. Степана Бандеры перекрывают до конца лета

"Дорожники будут работать на части от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского. Ближайшие недели - от улицы Елены Телиги до железнодорожной станции Зенит в направлении метро Почайна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные ремонтные работы на просп. Степана Бандеры планируют завершить до конца августа.

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Важнейшую транспортную артерию столицы - мост Патона - закрывают для реконструкции на 5 лет.