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четверг, 23 сентября 2021 17:43

Друг на друге: давка в метро Киева попала на видео

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Друг на друге: давка в метро Киева попала на видео
На станции метро Арсенальная образовалась пробка из пассажиров. Фото: скриншот с видео

В четверг, 23 сентября, на станции столичного метро Арсенальная зафиксировали скопление пассажиров. Люди не могли пройти через турникет и спуститься к поездам.

Соответствующее видео распространил "Киев Сейчас" в Telegram.

"На Арсенальной люди в метро устроили стычки из-за очереди", - говорится в описании видео.

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Вероятной причиной пассажирского коллапса являются массовые акции, которые с утра проходят в центре столицы. Люди возвращаются домой и из-за большого пассажиропотока вход на станцию ​​ограничили.

"Действуют ограничения на вход. Станция Арсенальная работает в обычном режиме, сбоев техники при оплате проезда нет", - сообщила пресс-служба подземки "Сегодня".

В столичном метро предупредили об ограничениях на вход в пиковые часы из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.

На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.

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