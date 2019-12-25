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среда, 25 декабря 2019 09:42

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря

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Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря
В западных областях прогнозируют местами мокрый снег. Фото: Укринформ

25 декабря в Украине будет дождливая погода. В западных областях прогнозируют местами мокрый снег.

Температура в течение суток +3-8 °, в западных и восточных областях 0-5 ° тепла, в южной части днем +6-11 °. Ветер преимущественно восточный, сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах ожидается снег. Ночью и утром местами туман, гололед. Температура в течение суток 0-5 ° мороза.

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В Киеве сегодня также дождливо. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура в течение суток 5-7 ° тепла.

Небольшие морозы в Украине ожидаются с 27 декабря. Однако с 31-го декабря - 1 января термометры снова покажут плюсовые отметки.

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Дата
25
декабря

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