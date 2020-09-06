Довженко-центр будет праздновать 26-летие - программа

10 сентября Национальному центру Александра Довженко исполняется 26 лет. Праздновать он будет открытием 3-го сезона, музыкальным перфомансом "Коло Дзиги". Основным событием открытия станет показ 1-го белорусского авангардного фильма "В агни народжаная". Немую ленту будет сопровождать живое исполнение белорусской группы Relіkt.
Об этом сообщили на странице в Facebook события.
"Обычно на "Коло Дзиги" проходят премьеры отреставрированных украинских немых фильмов в сопровождении современной музыки. Но в этом году мы на себе ощутили, как важна человеческая поддержка. Поэтому мы хотим поддержать тех, кому это необходимо - белорусский народ", - говорится в анонсе события.
Кинолента Уладзимира Корш-Саблина "В агни народжаная" задумывалась как масштабный национальный эпос. Она охватывает тысячелетнюю историю Беларуси. Рождение фильма в 1929 году стало возможным благодаря недолгому периоду коренизации, который повлек в Беларуси культурный взрыв.
Благодаря динамичному монтажу, необычным ракурсам съемки, двойным экспозициям фильм вошел в историю как едва ли не единственный белорусский авангардный фильм.
Среди других событий, которые можно увидеть в вечер открытия:
- 18:30 - Кураторская экскурсия по выставке "Кричать! Звать! Гореть!" Украинская кинореклама 1920-30-х. Место: Музей кино. Стоимость билета: 50 грн.
- 20:30 - Аудиовизуальный перформанс VJ Sirakusy и Гоши Бабанского на основе кадров из фильмов "Днепрогэса", "Днепр в бетоне" и "Ветер с порогов". Место: Довженко-холл. Вход свободный.
- 21:30 - Диджей-сет и welcome drink. Место: внутренний двор. Вход свободный.
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4 полнометражных и 11 короткометражных фильмов покажут на 9-м ежегодном фестивале "Неделя австрийского кино". Пройдет в киевском кинотеатре "Жовтень" 10-15 сентября.
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