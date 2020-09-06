Довженко-центр будет праздновать 26-летие - программа

10 сентября Национальному центру Александра Довженко исполняется 26 лет. Праздновать он будет открытием 3-го сезона, музыкальным перфомансом "Коло Дзиги". Основным событием открытия станет показ 1-го белорусского авангардного фильма "В агни народжаная". Немую ленту будет сопровождать живое исполнение белорусской группы Relіkt.

Об этом сообщили на странице в Facebook события.





Автор: Довженко-центр Стоимость билета на показ фильма 300 грн. Место: сцена 6. Время: 19:30.

Кинолента Уладзимира Корш-Саблина "В агни народжаная" задумывалась как масштабный национальный эпос. Она охватывает тысячелетнюю историю Беларуси. Рождение фильма в 1929 году стало возможным благодаря недолгому периоду коренизации, который повлек в Беларуси культурный взрыв.

Благодаря динамичному монтажу, необычным ракурсам съемки, двойным экспозициям фильм вошел в историю как едва ли не единственный белорусский авангардный фильм.

Среди других событий, которые можно увидеть в вечер открытия:

- 18:30 - Кураторская экскурсия по выставке "Кричать! Звать! Гореть!" Украинская кинореклама 1920-30-х. Место: Музей кино. Стоимость билета: 50 грн.

- 20:30 - Аудиовизуальный перформанс VJ Sirakusy и Гоши Бабанского на основе кадров из фильмов "Днепрогэса", "Днепр в бетоне" и "Ветер с порогов". Место: Довженко-холл. Вход свободный.

- 21:30 - Диджей-сет и welcome drink. Место: внутренний двор. Вход свободный.

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4 полнометражных и 11 короткометражных фильмов покажут на 9-м ежегодном фестивале "Неделя австрийского кино". Пройдет в киевском кинотеатре "Жовтень" 10-15 сентября.