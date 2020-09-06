Довженко-центр будет праздновать 26-летие - программа

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1116
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 558
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 360
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 432
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3213
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 675
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
4
4
9
5
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
В Киеве кладут тоннель на метро Виноградарь - когда ожидать открытия
В Киеве кладут тоннель на метро Виноградарь - когда ожидать открытия
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Видео
Все видео
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Следующий шаг - остановка транспорта. В Киеве митингуют работники коммунального перевозчика
Следующий шаг - остановка транспорта. В Киеве митингуют работники коммунального перевозчика
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео
Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 468
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9621
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2538
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 153
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
воскресенье, 06 сентября 2020 19:15

Довженко-центр будет праздновать 26-летие - программа

  Комментировать

10 сентября Национальному центру Александра Довженко исполняется 26 лет. Праздновать он будет открытием 3-го сезона, музыкальным перфомансом "Коло Дзиги". Основным событием открытия станет показ 1-го белорусского авангардного фильма "В агни народжаная". Немую ленту будет сопровождать живое исполнение белорусской группы Relіkt.

Об этом сообщили на странице в Facebook события.

Автор: Довженко-центр
  Стоимость билета на показ фильма 300 грн. Место: сцена 6. Время: 19:30.
Стоимость билета на показ фильма 300 грн. Место: сцена 6. Время: 19:30.


"Обычно на "Коло Дзиги" проходят премьеры отреставрированных украинских немых фильмов в сопровождении современной музыки. Но в этом году мы на себе ощутили, как важна человеческая поддержка. Поэтому мы хотим поддержать тех, кому это необходимо - белорусский народ", - говорится в анонсе события.

Кинолента Уладзимира Корш-Саблина "В агни народжаная" задумывалась как масштабный национальный эпос. Она охватывает тысячелетнюю историю Беларуси. Рождение фильма в 1929 году стало возможным благодаря недолгому периоду коренизации, который повлек в Беларуси культурный взрыв.

Благодаря динамичному монтажу, необычным ракурсам съемки, двойным экспозициям фильм вошел в историю как едва ли не единственный белорусский авангардный фильм.

Среди других событий, которые можно увидеть в вечер открытия:

- 18:30 - Кураторская экскурсия по выставке "Кричать! Звать! Гореть!" Украинская кинореклама 1920-30-х. Место: Музей кино. Стоимость билета: 50 грн.

- 20:30 - Аудиовизуальный перформанс VJ Sirakusy и Гоши Бабанского на основе кадров из фильмов "Днепрогэса", "Днепр в бетоне" и "Ветер с порогов". Место: Довженко-холл. Вход свободный.

- 21:30 - Диджей-сет и welcome drink. Место: внутренний двор. Вход свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Стене Памяти покажут фильм о ее создателях

4 полнометражных и 11 короткометражных фильмов покажут на 9-м ежегодном фестивале "Неделя австрийского кино". Пройдет в киевском кинотеатре "Жовтень" 10-15 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Довженко-центр будет праздновать 26-летие - программа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Утвердили новое украинское правописание

Украинцы впервые переселились в Канаду

Стамбульский погром: националисты и мафия за ночь разрушили бизнес греков

33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 24795
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
4
 Просмотров: 10431
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
Прогноз на 5-6 сентября: почему нельзя проспать первые выходные осени
 Просмотров: 7821
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 7299
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 6948
Новости Киева
В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности
В Киеве остановят движение троллейбусов по проспекту Соборности Просмотров: 99
Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных
Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством больных Просмотров: 360
В Киеве демонтировали почти 500 объектов. Среди них - "наливайки"
В Киеве демонтировали почти 500 объектов. Среди них - "наливайки" Просмотров: 252
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук 7 Просмотров: 414
Самый большой флаг Украины снимут
Самый большой флаг Украины снимут Просмотров: 801
Больше всего комментируют
16
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
6
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбасс - Кравчук о заявлении главы ДНР
Голосов: 6194
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua