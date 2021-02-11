Дороги Киева "красные" от пробок: где не проехать

В четверг, 11 февраля, Киев 4-й день засыпает снегом. В обед осадки усилились, что стало причиной длинных пробок на дорогах.

Больше всего движение затруднено в центре города, подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот Киев-за снегопада парализовали пробки

Транспортный коллапс фиксируют на ул. Саксаганского, Жилянской, Мечникова, Большой Васильковской, Богдана Хмельницкого, Бульварно-Кудрявской, Елены Телиги, Глыбочицкой, Вадима Гетьмана, бульв. Шевченко, просп. Степана Бандеры, Голосеевском и Воздухофлотском.

Трудно проехать ул. Набережно-Крещатицкой, отдельными участками просп. Победы.

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Усложнен проезд до станций метро Берестейская, Золотые Ворота, Дворец Спорта, Черниговская, Лесная, Дарница, Арсенальная.

На Большой Окружной ДТП парализовало движение в сторону станции метро Житомирская. Затруднено движение по Южному и Дарницкому мостах, а также на мосту Патона.

Непогода в Киеве бурлит 4-й день подряд. В связи с этим на 2 дня закрыли садики и школы - 11 и 12 февраля. С 7:00 11 февраля действует ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу. В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.