Дополнительно измеряют уровень загрязнения воздуха

Проведут еще одно измерение загрязнения воздуха в Киеве. Фото: "Радио Свобода".

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с независимыми лабораториями проведет измерения загрязнения воздуха.

Соответствующее решение приняли на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории, передает пресс-служба министерства.

По данным Гидрометцентра, концентрация оксида углерода с 15 по 21 октября в воздухе большинстве городов Украины оставались в привычных параметрах.

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"Но это не значит, что воздух в украинских городах чистый. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий. Чтобы еще раз проверить достоверность данных, министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. О результатах измерений сообщат", - отметили в Минекоенерго.

В КГГА отмечают - над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности - туман. Также жители частных секторов жгут листья и мусор, что тоже влияет на состояние воздуха. В случаях задымленности советуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. С первыми морозами ситуация улучшится.

Загрязнение воздуха на проспекте Науки в Киеве оцениваются в 175 единиц. Это превышает показатели Пекина на 15 отметок. Показатели опасные для здоровья людей.