Домам Войцеховского могут отключить свет

Жилые дома на Харьковском шоссе, 19, 19А и Б могут отключить от света. ФОТО: Елена Капник

Жилые дома на Харьковском шоссе, 19, 19А и Б могут отключить от света.

Так произойдет, если жители не погасят долги за электричество, сообщил заместитель мэра Петр Пантелеев во время брифинга.

"После января образовался долг за электроэнергию перед поставщиком, который был у них до 1 января - ДТЭК "Киевские электросети". Уже за то время, за январь и часть февраля, образовалась задолженность перед новым поставщиком - это государственная компания "Укринтерэнерго" - 2,6 млн грн", - сказал Пантелеев.

По его словам, дома оплатили 2,3 млн грн. Осталось оплатить еще более 300 тысяч.

Срок отключения зависит от поставщика. По закону, Укринтерэнерго может поставлять электроэнергию только 90 дней.

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Многоэтажки на Харьковском шоссе возведены киевским застройщиком-мошенником Анатолием Войцеховским. В домах не выполнены условия для постоянной схемы электроснабжения. Они получают электроэнергию по временным договорам. 31 октября прошлого года из-за отключения электричества и воды жители заблокировали движение по шоссе.