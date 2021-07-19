Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса

Столичная жилая многоэтажка не выдержала непогоды. Фото: pixabay.com

В Киеве жилую многоэтажку на ул. Перова, 25 затопило из-за ливня.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Местные говорят, что это явление здесь уже привычное, но сделать ничего не могут. Местные власти только разводят руками", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что "водопад" в подъезде стекает по лестнице. Вода льется с потолка.

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В понедельник, 19 июля, Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В некоторых районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Улицы затопило. Вода проникла даже в подземные переходы и станции метро. Город парализовали гигантские пробки из-за невозможности следования транспорта. В течение 30 мин. в столице выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельной норме.