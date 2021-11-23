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вторник, 23 ноября 2021 09:51

Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой

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Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
В работе общественного транспорта Киева произошел сбой. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Утром 23 ноября в работе общественного транспорта Киева произошел сбой.

Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов курсирует с отклонением от графика, сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

"Задерживается движение автобусов №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к, просп. Маяковского, Керченская пл., просп. Ватутина, просп. Героев Сталинграда по причине скопления автотранспорта" , – говорится в сообщении.

Для этих маршрутов ввели оперативное положение №4 – транспорт курсирует без соблюдения расписания. На место уже вызвали полицию, добавили коммунальщики.

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16 ноября стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве вырастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.

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