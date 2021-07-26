Доцент киевского университета развращал 12-летнюю

Доцент кафедры одного из столичных государственных вузов развращал 12-летнюю девочку, которая является внучкой его знакомой.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Автор: Киевская городская прокуратура Правила безопасного общения детей в интернете

"54-летний мужчина познакомился с 12-летней во время совместного отдыха на Русановском пляже. Получив мобильный номер телефона девочки, мужчина начал с ней переписку в Viber", - говорится в сообщении.

Педофил посылал девочке порнографические материалы. Также просил отправить ему фото и видео ее обнаженного тела.

"Мужчина неоднократно подчеркивал малолетней, что их общение является секретным, о котором не должны знать взрослые. Они сразу лишат ее телефона, доступа в интернет и начнут ограничивать во всем", - добавили правоохранители.

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Девочка рассказала о домогательствах матери. Женщина сразу написала заявление в полицию.

Доцента арестовали. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что он вменяем и совершал действия осознанно. За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. В течение трех лет он также не сможет заниматься научной деятельностью.

В Черновцах уволили преподавателя Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних.