Днепровская вода напоминает коктейль из таблицы Менделеева

Днепр на грани экологической катастрофы: в воде завелись медузы. Фото с открытых источников.

Из-за повышения солености воды в Днепровских водохранилищах их полюбили жители морских лиманов. Поэтому на пляжах под Киевом все чаще находят медуз.

Теперь морская рыба-игла и мелкие медузы - обычное явление в Днепровских водах, рассказал о ситуации изданию Голос.ua председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

"Днепр перегородили дамбами, поэтому сила течения реки значительно уменьшилось. В каскаде Днепровских водохранилищ за это время возникла своя экосистема, которая отличается от речной", - рассказал Александр Чистяков.

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По его словам, состав Днепровской воды в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Это и способствовало повышению солености воды. Если 3 года назад рыбу-иглу можно было встретить только в дельте Днепра и в Каховском водохранилище, то сейчас они в большом количестве проживают в Днепровских заливах в Киеве.

"Днепр с невероятной скоростью мелеет и зарастает. Только в столичной акватории реки зафиксировано 57 отмелей, которые за 3-5 лет могут превратиться в острова. Это приведет к катастрофическим последствиям, если не принять экстренных мер. Мы просто преступно распоряжаемся природными богатствами. Украине давно уже нужно было разработать новую водную политику. Пресную воду необходимо признать стратегическим ресурсом страны и с ответственностью относиться к ее использованию и охране ", - отметил Александр Чистяков.

Ранее сообщалось, что в реке Днепр возле села Сокирно Черкасского района нашли медуз. Новых жителей реки сняли на видео.