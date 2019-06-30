Днепром можно поплавать на "лимузине"

Фото: Facebook

Днепром в Киеве отдыхающие плавают на автомобиле-амфибии. Фотографиями необычного лимузина поделилось Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"Лимузин Lincоln Tоwn Car превратили в настоящий катер и при этом сохранили его внешний вид с колесами на хромированных дисках, которые даже крутятся - может показаться, что лимузин просто летит над водой", - написали в соцсети.

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Создателем оригинального катера является Александр Душко. Свое изделие назвал Aqua Limousine. Кузов Lincoln Town Car со срезанной крышей установили на корпус катера. Колеса сохранили, а в салоне остались родные руль и передняя панель.

Автор: Facebook Создателем оригинального катера является Александр Душко

Внутри есть кожаные диваны и кровать. Установлен телевизор и аудиосистема.

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