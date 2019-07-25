Для крестного хода РПЦ перекрыли центр столицы

В центрі Київа проходить хресна хода парафіян Російської православної церкви в Україні.

Через це поліція посилила заходи безпеки, повідомляє Цензор.Нет.

Біля Володимирської гірки встановили поліцейські кордони, патрулюють кінологи.

Фото: Олег Богачук

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Тим часом віряни збираються на точці зустрічи, щоб разом рушити на молебень та розпочати хресну ходу з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.

В годовщину Крещения Киевской Руси 27-28 июля в Киеве перекроют улицы.