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суббота, 27 июля 2019 12:58

Для крестного хода РПЦ перекрыли центр столицы
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В центрі Київа проходить хресна хода парафіян Російської православної церкви в Україні.

Через це поліція посилила заходи безпеки, повідомляє Цензор.Нет.

Біля Володимирської гірки встановили поліцейські кордони, патрулюють кінологи.

Из-за крестного хода, который организовала РПЦ в Украине, перекрыт центр Киева
Фото: Олег Богачук
Из-за крестного хода, который организовала РПЦ в Украине, перекрыт центр Киева
Из-за крестного хода, который организовала РПЦ в Украине, перекрыт центр Киева
Из-за крестного хода, который организовала РПЦ в Украине, перекрыт центр Киева
Из-за крестного хода, который организовала РПЦ в Украине, перекрыт центр Киева

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Тим часом віряни збираються на точці зустрічи, щоб разом рушити на молебень та розпочати хресну ходу з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України.

В годовщину Крещения Киевской Руси 27-28 июля в Киеве перекроют улицы.

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