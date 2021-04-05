Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото

В понедельник, 5 апреля, в столице усилили карантин. Тотальный локдаун коснулся и детских площадок.

С утра их обгородили ограничительными лентами, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

Отмечается, что вчера дети беспроблемно играла на площадках. Сегодня же на многих из них появились объявления, что делать это запрещено.

Несмотря на запрет, на детской площадке в районе Позняков дети продолжают играть.

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В офисах Киева с 5 апреля будут проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют на 34 тис. грн.