Детские площадки Киева оказались в изоляции: подборка фото

В понедельник, 5 апреля, в столице усилили карантин. Тотальный локдаун коснулся и детских площадок.
С утра их обгородили ограничительными лентами, пишет "Сегодня".
Отмечается, что вчера дети беспроблемно играла на площадках. Сегодня же на многих из них появились объявления, что делать это запрещено.
Несмотря на запрет, на детской площадке в районе Позняков дети продолжают играть.
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В офисах Киева с 5 апреля будут проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют на 34 тис. грн.
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