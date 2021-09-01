Детей с инвалидностью будут сопровождать во время обучения

В столице введут сопровождение во время инклюзивного обучения. Решение поддержали 99 депутатов. Фото: pixabay.com

В столичных учебных заведениях введут сопровождение во время инклюзивного обучения школьников. Решение приняли 31 августа на пленарном заседании Киевсовета.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями, которым необходимо сопровождение. Количество таких учеников только растет.

"Социальную услугу будет предоставлять ассистент ученика - социальный работник, один из родителей ученика или уполномоченное ими лицо при условии прохождения специальной подготовки. Это решение поможет обеспечить всем равные возможности по налаживанию социальных связей и возможности участвовать в основных сферах жизни и деятельности школы, готовя себя к полноценному будущего в обществе", - отметила депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Богдана Тимощук.

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29 сентября 2020-го по Киеву начали курсировать социальные такси. Проект "Инватакси" функционировал как пилотный. Такси перевозили 170 детей разных нозологий.