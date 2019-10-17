Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным

На Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский открыли зал ожидания для военных. Его переоборудовали из депутатской залы. Если стоять лицом к вокзалу, то вход в зал справа, сразу возле перехода к платформам. С обеих сторон двери в высоких бронзовых вазах растут фиолетовые хризантемы.
"Работаем круглосуточно. Нас на смене двое, через 12 часов меняемся. День, ночь на работе - два дня дома. Для контроля пребывания военных записываем в журнал их фамилию и имя, номер удостоверения, время отправления и номер поезда. Если без билета, то это также отмечаем. Вещи в камеру хранения забираем под подпись и выдаем личный номерком", - говорит дежурная по залу работница "Укрзализныци" Алина Кулиш.
Работает на вокзале 10 лет. До сих пор была дежурной в зале для людей с инвалидностью и комнате для детей. Иногда работала в "справке".
"Там также было много военных, некоторые на колясках. Мы иногда и сопровождение им организовывали. Бывало, что надо было самым встретить, провести, по всякому. Я уже об этом все знаю. И очень сильно люблю эту работу".
В среднем за сутки зал посещает 55-60 военных
В двух больших комнатах стоят 8 диванов и 20 деревянных кресел.
На стене висит большой государственный флаг, есть стойка с различными напитками и перекусами, вроде, печенья, фруктов, бутербродов.
Отсюда есть дверь в комнату-столовую, туалеты. Через столовую можно пройти в душевую и помещения с гладильной доской и стиральной машинкой.
В столовой холодильник стилизованный под деревянный однодверный шкаф зеленого цвета. Рядом на тумбе - современная черная микроволновка.
"Даже не скажешь, что это холодильник, правда? Видно, что для депутатов делалось", - говорит волонтер организации "Крылья надежды" Лариса Жуковская.
До 30 мая на вокзале существовал зал для военных, оборудованный волонтерами и фондом "Чистое небо". Женщина ходила туда каждые выходные с начала его создания ровно три года назад - на Покрову 2015-го.
"Все, что было в предыдущем зале, купили волонтеры принесли люди. Имели две микроволновки, два холодильника, мультиварки.
Иногда сами готовили, но нам запретили, потому что запахи шли, а народ исходился слюнами. Девчата же целыми сутками борщи-каши варили. Со временем стало не хватать волонтеров, поэтому иногда на ночь закрывали пункт, иногда на дневные смены. Весной решили, что тот проект себя изжил. Но некоторые волонтеры с этим не согласились и вот мы теперь здесь помогаем. Условия суперские, просторно, свежо. Преимущество, что на первом этаже: близко к метро, рядом переход к перронам, на перекур удобнее выйти. И ребятам на колясках сюда удобнее добираться.
Мы с девчатами от вокзала работаем в тандеме, на нас, волонтерах, коммуникации.
Хотелось бы, чтобы ребята могли здесь заночевать при необходимости в нормальных условиях, не сидя. На предыдущем пункте, кроме всего, имели несколько раскладушек. В 2015-16 годах, когда были волны мобилизации, то ребята иногда вповалку под окнами на кариматах в спальниках и спали. Иногда по 300 человек проходило в день. Там были и домовята, что по неделе жили. Здесь такого не будет. Здесь можно только при наличии железнодорожного билета. Но вроде договорились, что можно будет и с автобусным", - добавляет женщина.
В зале всегда есть охранник.
"Поезд находится на втором пути, нумерация с западной стороны вокзала", "уважаемые пассажиры, продолжается посадка", "внимание пассажиры! дневной скоростной поезд" - это здесь слышно отовсюду в какую комнату не зайди. Слышно громко и с гулом. Говорят, что это уже тише, в начале было еще громче.
"Матюкальник этот недавно повесили. Там на предыдущем пункте тоже он был, но не так громко. А у многих же головы болят, хочется тишины. Было бы хорошо, если бы повесили электронное табло. Чтобы военные без проблем все себе видели. Ибо оно мало того, что громко, то еще и как-то не очень разборчиво, что даже если захочешь, то ни сориентируешься где твой поезд и куда идти", - говорит волонтер.
"Там книгу принесли нам в библиотеку", - подходит к Ларисе Алина.
"Сегодня у меня день подарков. Утром ребята с ветеранской волынской футбольной команды "Yes" оставили магниты", - улыбается Лариса.
Рядом возле деревянных кресел в большом армейском рюкзаке что-то ищет какой-то мужчина.
"Ух ты, вы автор? Так не пойдет. Фотографироваться с автором!", - говорит волонтер.
"У меня есть фишка - абнимашки с разгона. И если не искренне, или недостаточно разгон - будем повторять", - отвечает он.
"Давайте на фоне флага!".
"Еду со Счастье с фестиваля "З країни в Україну". Приехал на День защитника и также показать этой зеленой власти, чего мы стоим и что фиг позволим капитулировать. По моему мнению, больше, чем солдаты, никто не ненавидит войну", - говорит мужчина.
Воевал в добровольческом батальоне "Полтава" от начала 2015-го до 2018 года. В мирной жизни - фотохудожник. Имел фотоаппарат и на войне, сделал более 10 тыс. снимков. Из трех объективов обстановку и напряжение выдержал только один.
"Книга напоминает, что война - это трагедия. И кто-то в ней поднимается высоко, а кто-то вляпывается в грязь. Книга о реальных событиях, которые происходили в секторе А от имени собачки-дворняжки. Посвящается собакам с которыми мы несли службу, их имен в предисловии почти 200.
Сейчас мне 52 года, в 47 в армию не хотели брать, а в добровольцы была очередь. Поэтому на фронт попал коррупционным образом. Психологу поручили меня завалить на тестах, а ей такую фотосессию сделал! Знаю, что в тестах было несколько ошибок. Но когда пришел и начальник штаба спросил как там у меня с тестами, психолог ответила: "Вы не поверите, но лучше него у нас их еще никто никогда не сдавал".
"Здравствуйте!", - приветствуются двое военных. Приехали из Николаева на акцию "Требование нации - нет капитуляции". Обоим за 50, на груди имеют по несколько медалей. Все они получены за участие в современной российско-украинской войне. Есть время до начала марша, зашли подзарядить телефоны.
Отдельную комнату выделили от камеру хранения, ее закрывают на ключ. Дежурная записывает, кто сдает вещи и дает номерок. Хранение бесплатное.
Под стеной в центральной комнате зала расположена барная стойка. Здесь на пластиковых тарелках лежат порезанные лимоны, яблоки, печенье, конфеты, пирожки. Рядом стоят холодильник с прозрачной дверцей и кулер с питьевой водой. На стуле - полторалитровая бутылка из-под минералки с несколькими купюрами. Туда бросают деньги желающие помочь волонтерам.
"Есть кофейная машина, электрочайник, термопот. Это такой чайник с термосом, чтобы вода всегда теплая была. Делаем чай, три в одном, кофе заварной или растворимый", - говорит работница вокзала Леся Будник, пока выкладывает на тарелку пирожки с мясом .
"Это уже второй заход, первую порцию раз-два съели, он еще с картофелем есть. Ребята скучают по домашнему, поэтому всегда прежде всего оно разлетается. Лариса часто шарлотку приносит, то сначала ее разбирают, а потом какое-то печенье".
"Очень хорошие пирожки!", - говорит и улыбается парамедик "Ирокез" в одной руке держит кофе, в другой - булку. Ему 26, служит в Вооруженных силах. Знаком с волонтерами еще со "старого" зала ожидания для военных.
Пирожки с мясом и с картошкой со шкварками на пункт утром принесла киевлянка Наталья Шашкова. Сейчас женщина помогает "Швейной сотне" - шьет утепленные флиски. Они с специальной ткани, не горит, ее заказывают в Америке. Ранее волонтерила на предыдущем пункте для военных, располагался на втором этаже киевского железнодорожного вокзала.
"Утром поздравила одного пацана с праздником и пошла на вокзал. Прихожу - вижу лицо знакомое, а откуда - не помню. Он говорит: "Я у вас на пункте был". Говорю: "Точно! Ирокез!". Я тебя сегодня поздравляла", - смеется Лариса Жуковская.
Ежедневно в 10 утра здесь убирают уборщицы с вокзала. При необходимости что-то подбирают, подтирают и сами очередные
"Хочется хоть какой-то свой вклад сделать. Этот зал - капля в море по сравнению, что делают для нас военные, но это лучшее, что мы могли сделать. Пока вообще ни разу конфликтов не было. Хожу, предлагаю там кофе, чай, спрашивают" а сколько это будет коштувать? ". Мы объясняем, что это все волонтеры. Люди очень помогают, носят, спрашивают, что нужно купить. Сегодня мальчик пришел лет 13 в вышиванке, принес большой пакет кофе", - продолжает Леся.
Самой молодой волонтерке этого зала целых 9 месяцев, ее зовут Маруся. Волонтерством начала заниматься еще будучи у мамы в животе.
"Я ночью только там и дежурила, потому что днем на работе была. Как беременная была, то еще немного и в госпиталь ходила. Потом стало трудно, то немного перестала. У нас на том пункте много всего хорошего случалось. Был как-то ужин при свечах. один военный говорит: "У вас тут да ладно, не хватает только свечей". Данная нашла свечи, Ира с ним сидела, как в ресторане", - вспоминает мама девочки Марина Иванченко.
"А молоко есть у вас?", - к стойке подошли молодые парень с девушкой.
"Простите, к сожалению, нет молока у нас", - говорит Леся.
"Нет, мы в том плане, чтобы купит", - говорит девушка.
"Сливки или молоко часто просят. У нас есть холодильник, только молоко, пожалуйста, берите такое, чтобы пригоднише было".
За час пара принесла пакет пастеризованного молока и сливок.
Помогают волонтерам здесь не только взрослые. Дети приносят рисунки, открытки. Их раскладывают на двух журнальных столиках. Рядом лежат печатные инструкции и плетеные для военных браслеты из лент.
Подобные переоборудованы залы ожидания уже работают в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. На очереди - Николаев.
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