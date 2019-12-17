Депутат был членом банды, которая угрожала бизнесменам

Шесть членов банды уже задержали. Фото: СБУ

Группу преступников, которая терроризировали киевских бизнесменов обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины.

В состав банды входил депутат Киевского облсовета, сообщили в СБУ.

Остальные злоумышленников - это ранее судимые местные жители, которые совершали такие же преступления.

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Они влияли на жертв физически и психологически. Таким образом заставили двух владельцев строительной фирмы подписать обязательства на $ 860 тис. несуществующего долга.

Рэкетиры пытались завладеть автомобилем премиум класса, а также частным домом вместе с земельным участком в Дарницком районе Киева стоимостью $ 130 тис.

"Чтобы жертвы были сговорчивее злоумышленники организовали их похищение, а также угрожали расправами над семьями коммерсантов", - рассказали в СБУ.

Шесть членов банды уже задержали.

На Закарпатье взяли под стражу без права на залог жителя Виноградова. Он требовал $ 8 тыс. несуществующего долга. В случае неуплаты - угрожал потерпевшему уголовным делом через "своих" сотрудников полиции.