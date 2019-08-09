Дело об убийстве ювелира: столичная полиция показала пример профессионализма и человечности

Жена убитого ювелира Лина Киселева поблагодарила полицейских не только за выполненную работу по поиску и задержанию преступников, но и за моральную и психологическую помощь

Национальная полиция Украины демонстрирует свою эффективность и оперативно раскрывает как обычные, так и резонансные преступления. Особой оценки, в частности, заслуживает работа столичной полиции.

Как известно, 5 марта на ул. Флоренции в Днепровском районе Киева прямо в машине был застрелен бывший собственник ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселева.

По данным экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, Сергей Киселев был одним из фигурантов в деле "бриллиантовых прокуроров" - бриллианты его фирмы были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В Гепрокуратуре однако эту информацию не подтвердили.

Благодаря оперативным действиям столичной полиции, преступление было раскрыто в максимально сжатые сроки. Уже через несколько недель расследования правоохранители смогли выйти на преступную группу из трех человек, которые обосновано подозреваются в совершении преступления. И уже 13 апреля работниками уголовного розыска Киева при поддержке спецподразделения КОРД преступники были задержаны при попытке совершения еще одного преступления.

В авто задержанных была изъята граната. Позже был проведен ряд обысков по месту жительства, где было изъято еще 6 гранат, 2 пистолета ПМ, около тысячи патронов и взрывчатка.

По данным столичной прокуратуры, среди трех задержанных - двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Отметим, что жена убитого ювелира Лина Киселева поблагодарила полицейских не только за проделанную работу по поиску и задержанию преступников, но и за моральную и психологическую помощь. В частности отдельные слова благодарности она выразила следователю по особо важным делам Коробову Игорю, замначальника УКР Чебану Дмитрию, а также Худякову Евгению. По ее словам, с первого общения с оперативниками она узнала, что такое "Украинская Полиция с Человеческим Лицом".

"Они вели себя не только как Профессионалы, но и как Офицеры и Мужчины с большой буквы", - сказала Лина Киселева.

Также она подчеркнула, что "не получала никаких намеков, предложений и других действий о благодарности в расследовании этого убийства".

Жена погибшего отдельно благодарит тех, кто непосредственно руководил операцией: начальника Криминальной полиции Стрижака Виталия, начальника УОС, начальника ОУТЗ, начальника ППОН Цикалюка Руслана а также начальника КОРД Даценко Сергея.