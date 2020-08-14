Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти. По состоянию на 14 августа, за сутки заразились 158 жителей столицы. Это один из рекордных приростов заболевания в Киеве за время коронаэпидемии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко Эпидемиологическая ситуация в Киеве ухудшилась

Заболели:

- 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет

- 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года

- 2 девочки - 2 и 16 лет, и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

Заразились также 4 медиков.



На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.



"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37, в Оболонском и Соломенском - по 23, в Днепровском районе - 22 случая", - добавил Кличко.







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За последние сутки, по состоянию на 14 августа, в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592. А также 8 августа - 1489.