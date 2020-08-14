Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти. По состоянию на 14 августа, за сутки заразились 158 жителей столицы. Это один из рекордных приростов заболевания в Киеве за время коронаэпидемии.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 38 человек, 1 умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. Преодолели недугу - 3316 жителей Киева", - отметил глава столицы.
Заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет
- 72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года
- 2 девочки - 2 и 16 лет, и 3 мальчика от 1 до 12 лет.
Заразились также 4 медиков.
На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37, в Оболонском и Соломенском - по 23, в Днепровском районе - 22 случая", - добавил Кличко.
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За последние сутки, по состоянию на 14 августа, в Украине обнаружили 1732 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали накануне - 1592. А также 8 августа - 1489.
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