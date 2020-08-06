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четверг, 06 августа 2020 11:18

Covid-19 в Киеве: Кличко призывает серьезно отнестись к угрозе

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По состоянию на 6 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 180 инфицированных. Это новый антирекорд суточного прироста заболевания в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки выздоровели 49 человек, 3 человека умерло. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева. За весь период пандемия унесла жизни 142 киевлян", - отметил Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Количество больных на коронавирус в столице резко возросло
Количество больных на коронавирус в столице резко возросло

Среди заболевших:
- 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
- 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
- 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели, в том числе 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - лечатся амбулаторно, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

Кличко призывает не пренебрегать правилами безопасности, ведь от прироста заболеваемости будет зависеть усиления карантина в столице.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем обычной ситуации. Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это, или нет", - заявил глава Киев.

В Украине, по состоянию на 6 августа, обнаружили 1318 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Предыдущий антирекорд зафиксировали 5 августа, тогда насчитали 1271 больного. Другой антирекорд фиксировали 30 июля - 1197 больных.

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Дата
06
августа

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