Чиновники и силовики разворовывали средства городского бюджета Киева

Фото: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора со следователями и оперативными работниками Государственного бюро расследований разоблачили схему хищения средств городского бюджета Киева.

Схему устроили чиновники коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации, руководители и представители коммерческих структур и сотрудники правоохранительных органов, передает офис генпрокурора.

"Они наладили систему сбора с предпринимателей "откатов" из средств, уплаченных городским бюджетом за выполнение работ и услуг. Часть сумм, полученных от города за подряды, субъекты хозяйствования обналичивали и "возвращали" столичным чиновникам", - говорится в сообщении.

Руководителя одного из коммунальных предприятий КГГА и правоохранителя задержали при получении 1,75 млн. грн.

Следователи продолжают собирать доказательства, изымать неправомерно полученные средства. Устанавливают всех причастных к преступлениям.

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Офис генерального прокурора призывает предпринимателей, ставших жертвами вымогательства, сообщить в правоохранительные органы.

Пятеро чиновников Укрзализныци и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" подозревают в хищении 12 млн грн на ремонте "Бориспольского экспресса". Схему организовали на протяжении 2019-2020 годов.