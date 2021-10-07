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четверг, 07 октября 2021 19:38

Чиновника КГГА поймали на взятке через две недели после назначения

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Чиновника КГГА поймали на взятке через две недели после назначения
Чиновник за деньги не обращал внимание на нарушения при реконструкции. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали чиновника Киевской городской государственной администрации, которого две недели назад назначили на должность

Начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА за взятку пообещал не замечать нарушения строительных норм, стандартов и правил при реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве, сообщила Киевская городская прокуратура.

7 октября чиновника задержали сразу после получения $2 тыс.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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"В ходе беседы с гражданином чиновник, который только две недели назад был назначен на должность начальника управления, неоднократно замечал, что готов закрыть глаза на имеющиеся недостатки при проведении реконструкции", - сказала "Українській правді" пресс-секретарь КГГА Надежда Максимец.

В Одесской области задержали сотрудника Нижнеднестровского национального природного парка, который брал взятки у браконьеров. Руководителя отдела администрации арестовали при получении денег, сообщила Одесская областная прокуратура. Он разработал схему получения взяток от нелегальных рыбаков.

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