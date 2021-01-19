Четвероногих бездомных будут кормить на время сильных морозов

С 18 по 20 января в Киеве будут кормить бездомных кошек и собак, чтобы помочь им пережить морозы. Корм будут доставлять в промышленные зоны, где проживает много четвероногих.
Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Киевской больницы ветеринарной медицины Наталья Мазур.
"Котам и собакам, которые не имеют домов, сложно пережить такую погоду. Поэтому совместно с благотворительным фондом ("Пострадавшие дети войны". - Gazeta.ua) мы организовали акцию "Накорми беспризорного животного". Фонд обеспечивает животных кормом, а мы поможем с доставкой в те локации, где живет больше всего бездомных животных", - рассказала Мазур.
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За 3 дня планируют посетить около 10 мест компактного проживания бездомных животных.
У каждого киевлянина есть возможность поддержать четвероногих, живущих на улице. Например, накормить. Как это сделать правильно - по ссылке.
В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки.
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