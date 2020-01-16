Церковь на крыше многоэтажки: в Киеве проверят законность застройки

Церковь возвели на крыше 16-этажного дома. Фото: my-obolon.kiev.ua

Столичная мэрия проверяет законность пристроенной церкви на крыше высотного дома на проспекте Героев Сталинграда, 4.

В Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева отмечают, что не знают о регистрации документов на строительство часовни, пишет "Сегодня".

"Проверки соблюдения требований законодательства по указанному адресу ранее не проводились (церковь начали строить еще в 2010 году). Вместе с тем, сейчас мы ведем организационные работы для внеплановой проверки по этому адресу. После ее проведения будем предпринимать соответствующие меры", - сообщили в КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требуют снести украинский храм

В мэрии также отмечают, что по данным электронной базы документооборота департамента и по данным привязки объектов в электронной базе GIS, градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на проспекте Героев Сталинграда, 4 не выдавали.

Российские оккупанты в Евпатории в принудительном порядке хотят обязать Православную церковь Украины снести храм. Попытки снести сооружение начались сразу после аннексии в 2014-м.