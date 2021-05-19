Центральные улицы Киева закроют для транспорта

В Киеве центральные улицы перекроют для транспорта. Фото: КГГА

В воскресенье, 30 мая, состоится 28-й ежегодный благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве. Так, движение транспорта по маршруту проведения мероприятия будет запрещено.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Транспорт не сможет проехать с 09:00 до 13:00 по маршруту: майдан Независимости - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Владимирская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - майдан Независимости.

На время проведения "Пробега под каштанами" также изменит движение наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам. Об обновленных маршрутах транспорта сообщат дополнительно.

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Благотворительный спортивный "Пробег под каштанами" в этом году состоится в офлайн- и онлайн-форматах. Стартовать бегуны будут с площади Независимости. Чтобы приобщиться к мероприятию онлайн, необходимо загрузить бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами". В день мероприятия в 11:00 следует выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км - финиш.