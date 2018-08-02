Центральные станции киевского метро не будут работать - когда и почему

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - КП "Киевский метрополитен". ФОТО: Gazeta.ua

3 августа из-за футбольной игры Динамо-Шахтер центральные станции метро изменят режим работы.

"С 18:00 до 19:00 станция метро Олимпийская не будет работать, Площадь Льва Толстого будет закрыта на вход, Дворец спорта - на выход", - сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

После 20:00, предупредили в предприятии, также возможно ограничение входа на эти станции.

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В столичном метрополитене киевлянин устроил трогательную благотворительную акцию - он платил за всех пассажиров собственным проездным. Женщина-вахтер начала блокировать турникеты, из-за чего между ней и мужчиной завязался спор.