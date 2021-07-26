Центр Киева ждет масштабное перекрытия

Во вторник, 27 июля, центр Киева перекроют из-за празднования 1033-летия крещения Киевской Руси. В городе временно ограничат движение всех видов транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

Автор: Патрульная полиция Киева Центр Киева станет непроезжим для транспорта

С 6:00 перекроют движение на:

- ул. Большой Житомирской - от ул. Владимирской до Владимирского проезда;

- Парковой дороге - от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;

- ул. Михайловской - от ул. Крещатик до Большой Житомирской;

- ул. Крещатик - от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской пл.;

- ул. Трехсвятительской - от Михайловской пл. к Европейской пл.;

- ул. Михаила Грушевского - от ул. Садовой до Европейской пл.;

- Владимирском спуске - от Европейской пл. до Почтовой пл.

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С 14:00 перекроют движение на:

- Днепровском спуске - от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе;

- ул. Михаила Грушевского - от ул. Садовой до Московской;

- аллеи Героев Крут - от пл. Славы до Днепровского спуска;

- ул. Ивана Мазепы - от ул. Московской до пл. славы;

- ул. Лаврской - от пл. Славы до ул. Цитадельной.

Украинская православная церковь начнет отмечать 1033 годовщину Крещения Руси 27 июля в 16:45 с всенощного бдения в Михайловском Златоверхом соборе. В среду, 28 июля, в 8:30 митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит божественную литургию. А в 11:00 по случаю праздника продолжатся на Владимирской горке, где настоятель Православной церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.