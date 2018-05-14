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понедельник, 14 мая 2018 15:05

Центр Киева застыл в 8-бальных пробках

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Центр Киева застыл в 8-бальных пробках
Утром центр Киева сковали 8-бальные пробки Фото: VistaNews.ru

Сегодня из-за частично перекрытого Крещатика центр Киева сковали масштабные пробки.

Утром пробки в столице достигли 8 баллов, а после полудня их уровень снизился до 7-6 баллов, свидетельствуют данные Google.Пробки.

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По информации, автомобилями были наиболее загружены ул. Богдана Хмельницкого, Шелковичная, Грушевского и Мечникова, а также ул. Леси Украинки.

Также движение было осложненно на ул. Владимирская, Михайловская, Большая Житомирская и Владимирский спуск.

До 13:00 масштабные пробки держались на ул. Владимирская и Большая Житомирская. На Владимирском спуске движение осталось осложненным.

С 14 по 30 мая часть Крещатика от ул. Богдана Хмельницкого до майдана Независимости будет круглосуточно перекрыта из-за подготовки к Лиге чемпионов. На Крещатике обустроят фан-городок на 20 тыс. человек.

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